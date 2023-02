Cruz Azul no la pasó bien en el Nemesio Diez. A pesar de que la Máquina se había adelantado por medio de Rodolfo Rotondi, Toluca reaccionó a tiempo y le dio vuelta al partido para imponerse por 3-1 en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023.

La derrota representa un duro golpe para los Cementeros, pues hasta la continuidad de Raúl Gutiérrez está en peligro. El equipo marcha en la parte baja de la tabla general de posiciones y solo suma un empate luego de cinco compromisos disputados.

El Potro quiere seguir

A pesar de la crisis que atraviesa el equipo, el Potro se siente capaz de revertir el mal momento y no piensa renunciar a su cargo. "Hasta que no te digan gracias, esto sigue. Hemos hablado con la directiva, ellos han mostrado confianza, pero entendemos esta inercia que llevamos. ¡Pero vamos!, hasta que me den un mensaje oficial podría comentar algo al respecto", expresó el DT de la Máquina.

Día clave para el futuro del Potro

Luego de la derrota contra Toluca, el Potro fue citado para una reunión que tendrá lugar este lunes 13 de febrero, donde se definirá su futuro al frente del equipo. “Junta de último momento. Raúl Gutiérrez mañana está citado para hablar con los altos mandos, ahí se decidirá todo. El equipo tiene entrenamiento a las 10 de la mañana”, apuntó Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, a través de su cuenta de Twitter.