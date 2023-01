Cruz Azul ha protagonizado un decepcionante arranque en el Torneo Clausura 2023. La Máquina no conoce la victoria hasta el momento y ahora tiene la obligación de sumar sus primeros tres puntos para no complicarse antes de tiempo en la tabla general de la Liga MX.

Los Cementeros tienen una cita importante contra Necaxa, rival al que enfrentarán este sábado 21 de enero en un partido correspondiente a la Jornada 3. El reto se presenta complicado para los del Potro Gutiérrez, pues Necaxa también está obligado a lograr la victoria.

Hay interesados por Ignacio Rivero

Si bien la Máquina está cerca de renovar a Ignacio Rivero, lo cierto es que hay varios equipos que vienen siguiendo con atención la situación del mediocampista. De acuerdo con Armando Melgar de Fox Sports, el uruguayo es pretendido por otros clubes de la Liga MX y Cruz Azul no debe confiarse en ese sentido.

La probable alineación ante Necaxa

Cruz Azul no tiene margen de error contra el Necaxa y todo parece indicar que el Potro Gutiérrez tiene definido el once con el que competirá en el Estadio Victoria. Si no hay cambios de último momento, la Máquina saldría al campo con este equipo: Jesús Corona: Rodrigo Huescas, Ramiro Funes Mori, Juan Escobar, Ignacio Rivero: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Alexis Gutiérrez: Uriel Antuna, Carlos Rotondi, Augusto Lotti.