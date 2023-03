Cruz Azul sufrió un duro revés en su más reciente presentación en el Torneo Clausura 2023. Y es que el equipo de Ricardo Ferretti fue derrotado por Mazatlán y vio interrumpida la buena racha que habían conseguido tras la salida del Potro Gutiérrez.

Ahora la Máquina tiene la obligación de pasar la página y recuperarse cuanto antes en la Liga MX, pues su próximo partido será ante nada menos que Pumas. Los Universitarios también viven un momento irregular y llegan necesitados de puntos.

El Tuca habló sobre Pumas

Ricardo Ferretti se reencontrará con su pasado y no desconde los sentimientos encontrados que tiene ante su visita al Olímpico Universitario, sobre todo después de que manejaran su nombre para llegar a Pumas antes de la elección de Rafa Puente.

“Uno no es de palo. Pasé 17 años en Pumas, hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. No me voy a dejar ganar ni ellos tampoco, vamos a buscar el triunfo. Qué pregunta tan complicada, pero buena. Ya hay una persona en el puesto y yo estoy en esta institución, hay que ser respetuoso. Es una buena pregunta, pero sería perjudicar a alguien y no quiero afectar a nadie, repito es una buena pregunta, pero se va a quedar sin contestación", dijo el DT al respecto.

Antuna se gana la confianza de Cocca

El Tri tuvo primera sesión de entrenamiento bajo la conducción de Diego Cocca y Uriel Antuna fue parte de la alineación con la que ensayó el argentino. El Brujo conformaría el tridente ofensivo de la Selección Mexicana junto a Henry Martín y Roberto Alvarado, una recompensa al buen momento que vive el atacante cementero.