Cruz Azul vive días mucho más tranquilos en la Liga MX. A pesar de que los números del equipo son realmente preocupantes, lo cierto es que las recientes victorias contra Puebla y Atlas, además de la llegada del Tuca Ferretti, son aspectos que invitan al optimismo de cara a lo que viene en el Torneo Clausura 2023.

El director técnico ya fue presentado de manera oficial y ahora prepara todos los detalles para asumir formalmente la conducción de los Cementeros; sin embargo, la Máquina tiene una prueba importante este fin de semana frente a Juárez, contra el que esperan prolongar su buena racha y acercarse al Repechaje.

Tuca Ferretti resta importancia a su pasado

A pesar de la gran etapa que vivió con Tigres, el brasileño asegura que ahora solo piensa en hacer las cosas bien con Cruz Azul y no oculta su motivación ante el inicio de esta nueva aventura en la Liga MX. "Llego al mil por ciento porque comentaba yo no vivo del pasado, yo no vivo de un club, el pasado pasó, tengo que vivir del día de hoy y todo lo que se logró se quedó en el pasado. Lo importante es de hoy para adelante".

¿Cuándo debuta el Tuca Ferretti?

Luego de la presentación ante los medios de comunicación, Ferretti tendría que ser registrado ante la Liga MX en las próximas horas. Si todo sale según lo planeado, el Tuca debutaría este sábado en el duelo contra FC Juárez en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023.