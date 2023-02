Mañana por la noche Cruz Azul volverá a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Puebla en el Estadio Cuahtémoc Blanco por la Jornada 8. Por otro lado, en el medio de este partido, el directiva de la Máquina busca definir el reemplazante del Potro Gutiérrez, mientras se habla del Tuca Ferreti, Hugo Sánchez y Antonio Mohamed.

Por otra parte, mientras se barajan varios nombres para ocupar el puesto de timonel, leyenda del conjunto de la Noria habló de los tres entrenadores. Además, el técnico interino, Joaquín Moreno, sorprendería con su posible alineación.

Leyenda Cruz Azul evaluó a los candidatos del entrenador

Mientras se habla de los tres posibles entrenadores para suplir a Potro Gutiérrez, el Chelito Delgado le baja el precio a los candidatos. "Me gustan los nombres que están sonando. (Antonio) Mohamed, Hugo Sánchez, incluso (Ricardo) el Tuca Ferretti. Son todos entrenadores con mucho prestigio, no tengo preferencia por ninguno en particular. Solo deseo que el que sea asignado pueda revertir la situación, y se implemente un proyecto integrado desde Fuerzas Básicas hacia arriba", comentó el argentino.

La alineación de Cruz Azul ante Puebla

Cruz Azul busca volver a la senda de la victoria, por lo que Joaquín Moreno sorprende con varios cambios para quedarse con los tres puntos ante Pueblo. Debido a esto, la Máquina formaría con un 5-4-1 conformado por: en la portería Sebastián Jurado; en la defensa Ignacio Rivero, Julio Domínguez, Juan Escobar, Rogelio Funes Mori y Carlos Rotondi; en el medio Rafael Baca, Eri Lira, Carlo Rodríguez y Uriel Antuna; en el ataque Gonzalo Carneiro.