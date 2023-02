Cruz Azul continúa profundizando su crisis en la Liga MX. Este domingo sufrió una nueva derrota en el Estadio Nemesio Diez ante el Deportivo Toluca, la cual podría significar el final de la etapa de Raúl Gutiérrez, quien de momento tiene al equipo en la penúltima colocación de la tabla de posiciones.

Después del descalabro cementero tomó la palabra Carlos Rotondi, autor del único gol de su equipo y tal vez quien mejor imagen tenga entre los aficionados actualmente. El extremo izquierdo comenzó siendo consultado por la responsabilidad del DT en el descalabro del cuadro Azul, y no dudó en defenderlo al afirmar que los futbolistas y los directivos también tienen su parte de "culpa".

“No es responsabilidad 100% del Potro, creo que todos tenemos la responsabilidad. Cada jugador, directiva, cuerpo técnico, todos nos tenemos que hacer cargo de esta situación”, comenzó declarando el argentino tras la derrota en el Infierno.

Rotondi también fue consultado sobre el posible despido del Potro, y dejó todo en manos de Víctor Velázquez y la zona noble de La Noria: “Eso ya lo verá la directiva. Todos somos responsables acá, nadie tiene menos culpa que otro, toque lo que toque, hay que seguir trabajando”.

Por otra parte, el atacante se refirió al enojo de la fanaticada Cementera tras este negativo comienzo de certamen. “Obviamente son entendibles las críticas. Siento bronca e impotencia, porque un club así no puede estar en esta situación. Lo que he dicho siempre, no queda otra que dar la cara y empezar a ganar. Es la única forma de sacar situaciones así adelante”, sentenció.