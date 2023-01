Cruz Azul hizo su debut en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX en un partido que le dejó un aliviador punto por el empate de Charly Rodríguez sobre el final ante Xolos de Tijuana, en el Estadio Caliente. La primera jornada del equipo Cementero estuvo marcada por las ausencias, por distintas circunstancias.

Además de la ausencia de Uriel Antuna tras presionar por su salida a Europa, y la baja del Cata Domínguez después de la polémica fiesta organizada para su hijo, tampoco viajaron con La Máquina los dos refuerzos que llegaron procedentes de Argentina, esto después de que no llegara la habilitación correspondiente para que pudieran ser registrados.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en la frontera, Raúl Gutiérrez fue consultado sobre la imposibilidad de convocar a Augusto Lotti y Ramiro Carrera. Sin vueltas, el entrenador aclaró que los futbolistas estaban aptos para jugar y le tiró toda la responsabilidad a Atlético Tucumán, equipo que mantendría adeudos.

"Son de esas cosas que a veces no son las idóneas, no contar con el plantel adecuado desde la pretemporada. Los teníamos listos para jugar, pero por temas administrativos de Argentina no se pudo. Ellos no pagaron y nosotros somos los que pagamos los platos rotos", declaró el director técnico de Cruz Azul.

Sobre Cata Domínguez: "Situaciones que no se tienen previstas"

Respecto a la situación que tuvo a Julio César Domínguez en el ojo de la tormenta, el Potro expresó: “En esta semana se tiene que resolver todo el tema mediático que se dijo con Julio, que son situaciones que no se tienen previstas pero hay que solucionarlas”.