José de Jesús Corona es titular indiscutido en Cruz Azul a sus 42 años gracias a su amplia experiencia en la portería y lo que significa dentro del plantel. Es el capitán, la voz a seguir, el consejero de los más chavos. Sin embargo, se enfrenta a un gran temor: finaliza su contrato con la institución el 30 de junio de este 2023, por lo que ya ha definido qué será de su futuro.

En este Torneo Clausura de Liga MX, Chuy está entregando buenos rendimientos y demuestra que la edad es sólo un número. Aún así, su continuidad depende de muchos otros factores. ¿Él tiene ganas de seguir o quiere colgar los guantes? ¿La directiva desea renovarle o prefiere comenzar con el recambio generacional? ¿Qué opina Ricardo Ferretti al respecto?

Hace instantes, José de Jesús Corona brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria y reveló cuáles son sus intenciones: "Primeramente, lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro".

Su objetivo, entonces, sería defender la playera de La Máquina hasta junio de 2024. "Ahora estaré a punto de juntarme con él (Víctor Velázquez) para platicar acerca de ese tema. Mi idea es continuar en el club, pero le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla. Obviamente se tiene que hablar con la directiva, hablar con Oscar Pérez también, el nuevo entrenador, el Tuca (Ferretti) también tiene que ser partícipe de esto, pero estoy tranquilo, estoy disfrutando de cada momento", reconoció.

José de Jesús Corona no volverá a la Selección Mexicana

"Es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir en ni una sola convocatoria y eso se respeta. Las decisiones que toma el entrenador se tienen que respetar. Ahora, estamos en otro momento, me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado, y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad, se les tiene que brindar ese momento y que ellos lo aprovechen, en cada oportunidad que sean convocados y en cada torneo", admitió Chuy.