Jesús Corona volvió a ser titular con la playera de Rayados de Monterrey y fue noticia por ello el última fin de semana, donde el volante fue parte del importante triunfo del conjunto albiazul como visitante ante el siempre duro Pachuca de Guillermo Almada.

Producto de una lesión que lo tuvo a maltraer, el futbolista de 31 años no jugaba desde el comienzo desde el mes de marzo, en una victoria ante Mazatlán en casa por el Clausura 2024. A partir de entonces, sólo había participado en seis juegos, todos ellos ingresando desde el banco de relevos.

El ‘Tecatito’ platicó con los medios luego del último entrenamiento de Rayados, y contó sus sensaciones sobre estar de nuevo desde el inicio. “La verdad es que estoy muy feliz, tenía muchas ganas de que empezara la temporada, me venía preparando desde hace mucho tiempo, haber tenido pretemporada hace mucha diferencia”, expresó el volante de Monterrey con mucha alegría.

Entre otras cuestiones, el inteligente mediocentro fue consultado sobre si uno de los objetivos es el retorno a la Selección Mexicana, y aseguró que va paso a paso, aunque siempre es el sueño. “Físicamente me siento sensacional y de la cabeza también, me estoy preparando bien y lo quiero disfrutar; trabajé mucho en lo mental, con uno mismo, uno siempre quiere hacer lo mejor y superarse día con día, no sólo en un torneo sino tener una muy buena revancha“, sostuvo el experimentado jugador de pasado en el futbol europeo.

Corona conversó además sobre, justamente, el delicado momento que atraviesa el ‘Tri’ y el trabajo del siempre cuestionado Jaime Lozano, a quien no dudó en respaldar. “Uno cuando estaba de ese lado lo que quería era el apoyo de la gente, y el apoyo de nosotros los futbolistas; ahora me toca estar de este lado y claramente que lo apoyo y espero que le vaya muy bien a la Selección, como todos queremos”, afirmó el mediocentro, que buscará reencontrarse con su mejor versión.

Si la Selección Mexicana extraña al ‘Tecatito’ no lo sabemos, pero que Jesús extraña a la Selección, seguro: su última presentación con México data de hace ¡más de dos años! Fue en el empate amistoso por 0-0 ante Ecuador, el pasado 5 de junio del 2022. Desde entonces, por distintas razones fue marginado de las convocatorias.