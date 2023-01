Entre los referentes que tiene actualmente la plantilla de Cruz Azul, se encuentra Chuy Corona, quien a sus 41 años también es uno de los favoritos de la afición. Tras una gran trayectoria, el experimentado arquero sabe que se encuentra seguro en la etapa final de su carrera, aunque de momento se siente en condiciones de seguir aportando.

Sin embargo, tiempo atrás, cuando una lesión lo marginó durante mucho tiempo de las canchas, Chuy Corona sí analizó la opción del retiro, según contó en diálogo con Mediotiempo: "Sí tuve una plática con el ingeniero Víctor acerca de ello, le dije que me esperara para ver el tema físico, porque estaba en el tema de recuperación; la idea es que pueda permanecer en la institución, ya veremos si me sigo sintiendo bien físicamente. En estos momentos me siento muy bien físicamente", aclaró el guardameta de Cruz Azul.

Tras quedar algo relegado con Diego Aguirre, Corona luce ya en plenitud física y goza de la titularidad con el Potro Gutiérrez: "Me encuentro recuperado totalmente y de ahí voy a partir para platicar con la directiva y ser muy sincero; sigo disfrutando de estar aquí, pero no solo es eso, es buscar estar en los primeros lugares, buscar ganar y ayudar al plantel a que con la experiencia se pueda aportar lo más que se pueda", reflexionó.

¿Tendrá partido homenaje?

Asimismo, está claro que el aporte de Chuy Corona ha sido importante durante los últimos años, por lo que tendrá un lugar especial en el corazón de la afición. Por eso, el partido homenaje es una posibilidad latente: "Si se da la oportunidad, y me siento físicamente para permanecer, seré sincero y seguiré, pero si es a la inversa les diría y estaré agradecido por las oportunidades que me dieron de seguir".

Chuy sabe que otros ídolos de Cruz Azul han tenido ese tipo de despedida, por lo que se entusiasma ante la idea: "Sería un bonito reconocimiento y estaría agradecido. Me he identificado con la institución, he estado agradecido y la gente se ha identificado conmigo; dependemos mucho de nuestra afición, de la gente que nos apoya incondicionalmente. Si se me diera esa oportunidad estaría encantado de la vida".