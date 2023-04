Los planes de Rodrigo Huescas para su carrera

En una entrevista con TUDN, Rodrigo Huescas expresó su deseo de jugar en Europa en algún momento de su carrera. "Sí me visualizo, no sé si a corto o mediano plazo, pero sí me visualizo estando allá en Europa. Me encantaría poder jugar allá, conocer el futbol de allá y, por lo tanto, no me queda de otra más que trabajar para poder cumplir ese objetivo", declaró el jugador de Cruz Azul.