Rayados de Monterrey, equipo que supo ser finalista del Apertura 2024 y que perdió la final ante el América de México de André Jardine, no está pasando por su mejor presente futbolístico en este 2025. A pesar de las expectativas, los resultados, principalmente en el comienzo del Clausura 2025, han dejado muchísimo que desear. La presión aumenta, y el equipo necesita empezar a sumar para no perder el rumbo en el certamen.

Esta tarde, a las 17:00 hs de la CDMX, tendrán la oportunidad de empezar a revertir la situación y sumar puntos en la Liga MX. En las primeras seis fechas, Rayados ha registrado tan solo una victoria frente al Necaxa. Los otros partidos fueron negativos, con tres empates y dos derrotas, lo que genera dudas sobre el futuro cercano del equipo.

Sabiendo la plantilla que tienen, y ahora con la llegada de Sergio Ramos, Rayados está para mucho más y deben demostrarlo en el campo de juego. Sin embargo, Martín Demichelis hasta el momento no ha encontrado la solución al mal presente de Monterrey. El tiempo comienza a correr en su contra y la presión por mejorar los resultados crece.

A pesar de la inversión y los nombres que posee en su plantel, Demichelis sabe que los resultados no acompañan. Si los puntos no comienzan a llegar y el equipo no muestra señales de mejora, la dirigencia de Rayados podría tomar decisiones importantes en torno a su continuidad.

En las últimas horas, el periodista Santiago Fourcade reveló en la RG Deportiva que el futuro de Demichelis no pende de un hilo, pero sí está siendo observado de cerca. El entrenador argentino está en la mira, y si la situación no cambia pronto, su salida podría estar cerca.

Martín Demichelis ya sabe que su equipo no puede fallar más

En la previa del duelo por Concachampions ante Forge, que terminó en victoria para el club regio, Martín Demichelis dejó claro que no había margen de error: “Ya no podemos dejar pasar ni siquiera una acción defensiva para mejorar y crecer. Los que salgan a jugar van a tener que defender la camiseta para pedir la titularidad de jugar ante Querétaro. No hay más margen de error”.

