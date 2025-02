Santos de Brasil continúa con el armado de la plantilla para su regreso al Brasileirao. El Peixe está en boca de todos después de concretar el retorno de Neymar, pero no se retira del mercado de fichajes y ahora se fijó a una figura del Club América como prioridad para seguir moldeando el equipo de cara a lo que será su debut ante Vasco da Gama en marzo.

Según el medio RTI Esporte, Marcelo Teixeira -presidente del Santos- busca incorporar a un jugador que vuelva a generar ruido en la prensa y el elegido sería Jonathan Dos Santos. Además, el citado portal agrega que el volante de 34 años con pasado en Barcelona, Villarreal y Los Angeles Galaxy es del agrado de Pedro Caixinha, actual director técnico del Peixe con pasado en la Liga MX.

“El mediocampista Jonathan Dos Santos, del América de México, fue ofrecido al Santos por intermediarios. La Agencia RTI Esporte constató qu el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, delegó al Centro de Inteligencia y Mercado del club analizar al jugador para evaluar un posible movimiento”, fue la información que se publicó al respecto.

No obstante, un detalle no menor es que el equipo paulista pretende que Jona rescinda su contrato (vence en diciembre) para llegar libre. Es decir, si la operación se concreta, América no recibiría dinero por desprenderse de su futbolista. Sin embargo, Neymar podría jugar un papel clave, ya que llegó a compartir vestidor con Dos Santos en Barcelona y tienen una muy buena relación.

Neymar y Jonathan Dos Santos en Barcelona (GETTY IMAGES)

Jonathan Dos Santos se recupera de una lesión

Dos Santos solamente sumó minutos frente a Santos Laguna y Atlético San Luis en el presente Clausura 2025 de la Liga MX debido a que el 5 de febrero se confirmó que sufrió un esguince de rodilla que lo ha mantenido al margen de los terrenos de juego desde entonces. Si bien el tiempo de recuperación no fue especificado en el parte oficial de las Águilas, se estima que le tomará un mes ponerse a punto.