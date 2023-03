El sueño europeo es cada vez más factible para los jugadores mexicanos, pero después del fracaso en Qatar 2022, hay quienes verán a la Liga MX como una competición poco fiable a la hora de encontrar jugadores. Sin embargo, Erik Lira ya aparece en el radar de la Serie A. Más precisamente, fue vinculado primero a Udinese y luego a Fiorentina.

En entrevista con TUDN, Erik Lira rindió cuentas acerca de los pasos que ha dado en su carrera profesional: “Al principio mi primer objetivo era debutar en Primera División, después sabía que tenía que llegar a 100 partidos, tengo 22 años y ya pasé los 100 partidos", reflexionó. El mediocampista de Cruz Azul también piensa en el futuro: "Ahora decía que podía pensar en el salto a Europa, que no es nada fácil, entonces no significa que sea lo que sigue porque yo quiero que el equipo le vaya bien y por qué no, pensar en un campeonato".

Aunque reconoce que también podría quedarse, Erik Lira no duda al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan a Fiorentina: “Todos tenemos el sueño de Europa, pero nadie dice: ‘bueno, pero si no es la Premier League, nada’. Al final luchar por el sueño y creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad", afirmó.

Incluso, Erik Lira confesó con qué jugador mexicano ha conversado sobre la experiencia europea y de la Serie A: “He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, manifestó el mediocampista de la Máquina.

La competencia interna en Cruz Azul

Por otro lado, Erik Lira se refirió al momento que vive Cruz Azul, con Ricardo Ferretti como nuevo entrenador y una creciente competencia hacia el interior de la plantilla: “Hoy está un equipo y mañana puede estar otro, así es que es una competencia interna que siempre ha sido muy sana, el que le toca jugar recibe el ánimo de muy buena manera, se siente de corazón y creo que eso también es importante porque sabes que hay una competencia interna, que siempre hay alguien detrás de ti, que no te puedes relajar, eso hace que a ti te vaya bien”, explicó el mediocentro de 22 años.