La era de Diego Aguirre en el banquillo de Cruz Azul ha llegado a su fin. Aunque todavía no ha sido confirmado de manera oficial por la Máquina, la salida del entrenador uruguayo es inminente luego de la goleada de escándalo que sufrió ante América por 7-0, en una edición del Clásico Joven correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022.

El desenlace del ciclo fue totalmente inesperado, sobre todo porque las sensaciones al inicio de la temporada eran muy positivas. Y es que Aguirre debutó al frente de los Cementeros con una victoria ante Atlas en la Supercopa de la Liga MX y tan solo unos días después, dio la sorpresa en el Volcán al imponerse frente a Tigres por el marcador de 3-2.

Sin embargo, en el camino sucedieron cosas que perjudicaron mucho el desempeño del equipo en el Apertura 2022. El declive de la Máquina se hacía aún más evidente con el paso de las fechas y para el momento del Clásico Joven, los Cementeros ya se ubicaban en el fondo de la tabla general de posiciones con apenas nueve unidades.

En Bolavip hacemos un repaso por las claves que condenaron al ciclo de Aguirre directo al fracaso:

Problemas en defensa

Cruz Azul ha sido un equipo muy vulnerable en el Apertura 2022 y nunca pudo encontrar la fórmula para recuperar la solidez defensiva. Los números de los Cementeros son realmente alarmantes: han recibido 25 goles en 10 partidos disputados, siendo el equipo más goleado de la Liga MX con un promedio de 2.5 goles recibidos por juego.

Debilidad en el Azteca

Era una deuda que arrastraba el equipo desde el Torneo Clausura 2022, pero la historia no fue distinta en este semestre. Cruz Azul no fue capaz de hacerse fuerte en condición de local y esto lo condenó a estar muy lejos de los primeros lugares. La Máquina solo ganó un partido en el Estadio Azteca y dejó ir puntos ante Pachuca, Puebla, Toluca yTijuana.

La salida de Santi

El traspaso de Santiago Giménez al Feyenoord fue un duro golpe para los Cementeros, pues se trataba de su principal referencia ofensiva. El Chaquito hizo un total de cinco goles en igual cantidad de partidos disputados y Aguirre nunca encontró un reemplazo de garantías para mantener la producción ofensiva en la Liga MX.

Refuerzos que llegaron tarde

Cruz Azul no tuvo la velocidad necesaria para cerrar la llegada de refuerzos de manera oportuna y los que llegaron tampoco fueron determinantes. Carlos Rotondi no ha tenido demasiada influencia en el juego del equipo; Gonzalo Carneiro llegó en la Jornada 6 y no ha sido titular; Ramiro Funes Mori y Alonso Escoboza apenas se incorporaron en la Jornada 8, mientras que Michael Estrada solo tiene dos partidos con los Cementeros.