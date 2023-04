En minutos comienza a llevarse el Gran Premio de Australia y se espera una lucha de Mercedes debido a que Lewis Hamilton y George Russell están al acecho de Max Vertstappen. Por otra parte, previo a la carrera, Daniel Ricciardo salió a defender a Checo Pérez de su pésimo sábado en la tarde de Australia.

Ayer por la madrugada el corredor tapatío no tuvo un gran día, ya que en la última práctica no pudo hacer mucho por los problemas que tenía en uno de los frenos. A su vez, en la Q1 el mexicano no pudo hacer una vuelta rápida ya que abandonó luego de irse fuera de la pista en la curva tres del circuito Albert Park.

Por otro lado, Helmut Marko contradijo a Checo Pérez y dijo que fue culpa de él todo lo que sucedió en la clasificación. “Tuvimos un problema con el freno motor en la tercera práctica, lo que provocó que Checo subvirara. Pero ese problema ya no estaba en la calificación. El asfalto estaba un poco resbaladizo al comienzo de la sesión y desafortunadamente lo calculó mal”, comentó el asesor deportivo de Red Bull.

A diferencia del expiloto, Daniel Ricciardo dio a entender que hubo problema con el motor y que el mexicano no tuvo ninguna responsabilidad. “Parecía un punto de frenado bastante normal, no parecía demasiado ambicioso, y se podía escuchar en los cambios descendentes que estaba alcanzando las revoluciones para tratar de reducir la velocidad del auto y no se detenía. Así que creo que tienen algunas cosas para mirar”, explicó el australiano, según Marca.

Checo Pérez sufrir cambio en la grilla de partida

Luego de finalizar último en la clasificación al Gran Premio de Australia, Red Bull decidió aprovecha esta situación de Checo Pérez para realizar varios cambios de sus componentes. Debido a esto, el mexicano penalizó y saldrá desde el pit lane detrás de Valterri Bottas.