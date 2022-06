Max Verstappen lidera, con 150 unidades, el actual Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, donde además, es escoltado por su compañero de equipo, Checo Pérez (129). No sólo eso: Red Bull también lidera en constructores, con 279 puntos contra 199 de Ferrari.

Sin embargo, el neerlandés no está conforme con la última decisión de la FIA, pensada para mitad de temporada con la intención de reducir el porpoising. Varios pilotos se refirieron en las últimas semanas a los problemas de salud que podría originar el estado actual de los coches. "Diría que creo que es un poco decepcionante que de nuevo haya un cambio de normativa a mitad de temporada", explicó Verstappen en diálogo con la revista Racer.

Mercedes ha sido el equipo más damnificado con el porpoising; hasta se llegó a especular que Lewis Hamilton no estaría en el GP de Canadá por dolores en su espalda creados por el porpoising. Sin embargo, Verstappen insiste: "No se trata de que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería pasar que un equipo se queje mucho y de repente cambien las reglas".

Para el último campeón mundial, la nueva actualización también será una forma de desacreditar a quienes sí lograron ua buena configuración en su monoplaza: "Creo que hay muchos equipos que hicieron un trabajo impresionante para no tener este tipo de problemas, así que es posible esquivarlo. Si levantas el coche, no tendrás problemas, pero perderás rendimiento. Pero si no puedes diseñar un coche bien para eso, entonces es culpa tuya, no es culpa de las reglas. Para mí es un poco una pena".

A Verstappen parece no afectarle el porpoising

Verstappen remarcó su desazón por el cambio en mitad de temporada y con equipos que no sienten tanto el problema: "Por supuesto que cada circuito es diferente, pero creo que es una pena cambiarlo a mitad de temporada y claramente los equipos han demostrado que puedes pilotar con normalidad o al menos con menos problemas que otros equipos", explicó el piloto de Red Bull.