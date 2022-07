Todo está listo para el Gran Premio de Austria, pero en esta ocasión se habría incrementado una rivalidad sana entre el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez y el volante neerlandés, Max Verstappen, así lo dejó ver el oriundo de Guadalajara, Jalisco, quien confesó que uno de sus grandes deseos esta campaña es arrebatarle el Campeonato del Mundo a su compañero en Red Bull Racing.

Pérez fue cuestionado sobre las más recientes declaraciones del asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, en las que señala que el tapatío debe vencer a Verstappen, vigente campeón mundial, para convertirse en el nuevo monarca de la máxima categoría: "Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga genial", declaró el mexicano de cara al Gran Premio de Austria.

Ante esta situación, el originario de la Perla Tapatía confesó que cada victoria conseguida por su coequipero, lo aleja de su sueño, por lo que no puede bajar sus brazos ante esta situación: "Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo", apuntó Pérez de acuerdo a lo publicado por ESPN. Una situación que podría no ser tan descabellada pues actualmente el mexicano es segundo en el campeonato de pilotos.

El jalisciense también señaló que a pesar de que sus resultados en la pista han sido destacados, no se ha sentido cómodo con las actualizaciones en el RB18, pues en el Gran Premio de Gran Bretaña sufrió algunos inconvenientes. Además, reconoció que no se sintió al cien físicamente debido a las molestias musculares que ha tenido en el cuello, de las cuales no ha podido recuperarse desde hace dos Grandes Premios atrás.

"No he estado tan cómodo con el desarrollo del auto, como lo había estado en el comienzo de la temporada, por decirlo de alguna manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y, ojalá pueda tener un fin de semana más limpio aquí en Austria", apuntó Pérez, esto con miras a lo que pueda conseguir para esta carrera en este fin de semana, en donde se correrá la segunda carrera sprint de la temporada.