Sergio Checo Pérez está muy entusiasmado con poder conseguir en el Gran Premio de Australia su primera victoria de la temporada 2022 de la Fórmula 1, tras un inicio de pesadilla con abandono en Bahrein y luego haber finalizado en la cuarta posición en Jeddah luego de lograr la Pole Position en la clasificación.

Precisamente antes que comiencen las clasificaciones en el Albert Park de Melbourne, el mexicano visitó el circuito pero para subirse a un coche muy diferente del que conduce en la Fórmula 1. Invitado a participar de una carrera de exhibición, piloteó un auto de la tradicional categoría australiana del Supercars, con motor V8.

El auto que condujo Checo fue un Holden Commodore de Triple Eight, también patrocinado por Red Bull. Y quedó realmente encantado con la experiencia. "Me sorprendió la cantidad de balanceo que tiene el coche sólo en las rectas. Rodaba bastante, así que me estaba acostumbrando a esa sensación y la frenada era el mayor reto que había", expresó tras correr.

Y agregó: "Creo que la frenada es el mayor reto. La eficacia de la frenada, el paso por curva, la velocidad de las curvas es muy diferente. Pero también es muy divertido la cantidad de bordillos que puedes tomar. En la Fórmula 1 estás muy limitado en ese aspecto y aquí puedes utilizar prácticamente toda la pista. Ha sido una experiencia muy divertida".

¿A qué hora se verá en México el Gran Premio de Australia?

El Gran Premio de Australia se llevará a cabo este domingo 10 de abril, en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, correspondiente a la tercera fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Habiendo una importante diferencia horaria, en México podrá sintonizarse apenas despedido el sábado, cuando el reloj marque las 00.01 del domingo.