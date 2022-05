A pesar de ubicarse como los líderes de la actual temporada de Formula Uno, Ferrari reconoce que las recientes victorias de Max Verstappen no los tienen tan tranquilos, pues revelaron que Red Bull en este momento se muestra más rápido que ellos, pues se llevaron la bandera de cuadros tanto en Imola como en Miami, pero esto no preocupa en demasía a Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

"¿Estamos preocupado? Yo diría que no. No creo que la diferencia sea enorme. Es cuestión de un par de décimas a lo mucho y no olvidemos que en Miami ganamos la primera fila de la clasificación. En general, en un fin de semana, no creo que haya mucha diferencia entre el Red Bull y el Ferrari", así lo declaró el jefe de Ferrari al finalizar el fin de semana en tierras estadounidenses.

De acuerdo a lo revelado por Binotto, la velocidad del equipo austriaco no podrá contar con esas mejoras por temas de dinero: "No tengo duda de que, para mantener el ritmo, tenemos que desarrollar nosotros y tener mejoras. También hay un tope de presupuesto y, en algún punto, Red Bull dejará de desarrollar, o no sé cómo le harán para seguir haciéndolo", señaló el mandamás de la Scuderia.

En las más recientes pruebas, los austriacos han demostrado tener ventaja en las rectas, mientras que el equipo de Ferrari se ha mostrado mucho mejor en las curvas, siendo una diferencia clave el rendimiento de los neumáticos, como declaró Charles Leclerc: "En la calificación, siempre hemos conseguido poner los neumáticos en la ventana correcta, lo que nos ayuda. Pero en las tandas largas en las carreras, nos cuesta un poco más en comparación con ellos",

Así lo dio a conocer en Mónaco, el cual marcha primero en la clasificación de pilotos. Tras la carrera en Miami, la F1 entra en pausa de una semana para volver a Europa con el Gran Premio de España del 20 al 22 de mayo, donde la batalla entre Red Bull y Ferrari continuará, pues han sido los equipos que han demostrado ser más competitivos en esta campaña, pues Mercedes se ha visto relegado.