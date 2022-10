El campeonato mundial 2022 no ha acabado y la Fórmula 1 se prepara para vivir el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Sergio Pérez buscará capitalizar la localía y el calor de sus aficionados para conseguir una victoria que lo acerque al subcampeonato.

Sin embargo, el piloto mexicano también piensa en la próxima temporada junto a Red Bull, donde continuará compartiendo equipo junto a Max Verstappen. En conferencia de prensa, Checo dejó claros sus objetivos para el 2023 y no se anduvo con vueltas: quiere ser campeón mundial.

"Es importante empezar muy fuerte el próximo año, para que se cumpla en la próxima temporada (ser campeón). Si fuera campeón no sé si me iría, ya llevo 12 años en la categoría y en algún momento llegará. Estoy muy ilusionado, la F1 te da mucha pero te quita mucho, es una entrega 100 por ciento al deporte. Si logro ser campeón, no sé que siga después, este año peleamos al tú por tú y ese es mi objetivo para 2023 desde el inicio", declaró el tapatío.

Apoyo de Red Bull para ganar el GP de México

En referencia al fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano dejó en claro que "venimos a ganar y espero que todo se nos de para ganar este fin de semana", mientras que dejó en claro el apoyo de la escudería para lograrlo.

"Es importante siempre trabajar en equipo y dar lo mejor de ti, maximizar lo mejor de ti para el equipo, y eso ha pasado conmigo y Max. Tengo todo el apoyo de todo Red Bull, si puedo hacer una diferencia, sé que se hará y tengo que ser perfecto para ganar la carrera este fin de semana, sería increíble lograr ese sueño", añadió el jalisciense.