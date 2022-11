El piloto neerlandés que representa a Red Bull, no sólo tuvo problemas con su compañero de equipo, a quien no dejó la posición.

Aunque ya es bicampeon del mundo y este año ha sido el claro dominador de la Fórmula 1, Max Verstappen no pierde ni un ápice de competitividad. El neerlandés de Red Bull se consagró muchas fechas antes, pero este fin de semana, en el Gran Premio de Brasil, vivió una jornada cargada de conflictos y polémicas.

Para un piloto tan exigente y competitivo, el sexto lugar en Brasil debe haber sabido a poco. Incluso, desde Red Bull le pidieron que dejase pasar a Checo Pérez para ayudarlo en su pelea por el subcampeonato, pero Verstappen se negó e insistió con que no vuelvan a pedírselo, porque ya habían hablado sobre el tema.

No obstante, el bicampeón también tuvo un conflicto con Lewis Hamilton, con quien tuvo un incidente del que luego se refirió en rueda de prensa: "Cuando estaba a la par con él, sabía que no tenía la más mínima intención de dejarme espacio. Entonces, si no me deja hueco, nos vamos a chocar. Pensaba que después del año pasado, quizá habíamos olvidado lo sucedido y podríamos tener una buena lucha", expresó Verstappen a Motorsport.com

"Al estar en paralelo he llegado a pensar que lucharemos muy bien, pero luego he tenido dudas sobre si me dejaría espacio o no, y no tenía ninguna intención de hacerlo. Me ha sorprendido que me sancionaran con cinco segundos, pero no estoy enfadado, lo volvería a hacer sin ninguna duda", dijo Verstappen sobre el incidente con Hamilton, quien terminó en segundo lugar.

Verstappen culpó a Hamilton

Después de la gran rivalidad que tuvieron en 2021, Verstappen insistió en su inocencia tras el toque entre ambos en Brasil: "Mi intención nunca era la de chocar y podemos decir que tenía casi todo mi coche a la par del suyo. Se sentía que no me dejaría espacio y nos hemos tocado, aunque se hubiese movido, tendría su coche por delante, es una lástima. Yo quería tener una buena lucha, pero cuando el otro no pone de su parte no puede ser así", afirmó el neerlandés.