En la etapa final del Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron una gran batalla por el tercer lugar luego de ser superados por Sergio Pérez en el Circuito de Silverstone. En cierto momento, el joven monegasco rebasó al experimentado británico por el exterior de una curva e inmediatamente nos acordamos del accidente que tuvieron Max Verstappen y el siete veces campeón del mundo en el 2021, exactamente en el mismo lugar.

En esta ocasión, no hubo colisión y el corredor de Mercedes apuntó que el de Ferrari posee una conducción "sensible" y "muy diferente" a la del de Red Bull Racing, quien muchas veces fue criticado por su agresividad. Ante esta declaración, el neerlandés no se quedó callado y decidió burlarse de su máximo rival al asegurar que para esta carrera ha aprendido a tomar la curva sin sacar de pista a quien lo está adelantando.

"Creo que es bastante bueno que, a los 37 años, (Lewis) todavía pueda aprender a acertar el vértice de una curva", señaló entre risas SuperMax en conferencia de prensa. Segundos después agregó: "Está aprendiendo, así que eso es positivo. También es bueno para los pilotos más jóvenes saber que todavía puedes aprender a los 37 años. Creo que es bueno que haya encontrado el vértice ahora".

+ Comparativa entre Hamilton vs. Verstappen 2021 y Hamilton vs. Leclerc 2022 en Copse

"Se puede ver claramente en las imágenes lo que fue diferente en comparación con el año pasado. Creo que Charles (Leclerc) le dio menos espacio que yo (a Hamilton), así que eso lo dice todo. Y al final, él (Lewis) fue el que fue penalizado el año pasado, así que tampoco tiene sentido hablar de eso", explicó el vigente campeón mundial.

Cabe recordar que en el Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton sacó de la carrera a Max Verstappen en la misma curva (Copse) al tocarlo en la cubierta derecha trasera. Tras esto, el británico fue penalizado con 10 segundos y se llevó la victoria igual; ,mientras que el neerlandés debió ser trasladado al hospital por precaución. Si bien ya no hay más "remordimiento" de su parte, esta vez aprovechó para trollearlo.