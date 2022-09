No son semanas positivas para la familia Schumacher: Mick, piloto de Haas en las últimas dos temporadas, no continuaría para el siguiente año en la Formula 1. Tanto Gunther Steiner (jefe de la escudería estadounidense) como Mattia Binotto (jefe de Ferrari) no están conformes con su trabajo, por lo que no le darán la confianza para seguir en la élite de la competencia. Y ya le están buscando sucesor...

El nombre de Antonio Giovinazzi está instalado desde hace un buen tiempo, pero no es el único candidato para tomar el asiento del joven alemán. Y lo peor es que un compatriota suyo podría ser quien lo deje sin trabajo: se trata de Nico Hülkenberg, ni más ni menos. El encargado de admitir esto fue el propio Steiner, quien además dejó en claro que el equipo italiano no incidirá en su decisión final.

"Todos los que tienen la superlicencia están en la lista. Creo que (Nico Hülkenberg) es un candidato como todos los demás, porque tiene superlicencia, ha hecho F1, tiene experiencia. Quiero decir que no hay nadie que esté compitiendo ahora y que puedas fichar si quieres cambiar de piloto. Sólo tenemos que ver cuál es la mejor decisión", señaló el gerente italiano para MotorSport.

Cabe resaltar que Nico tiene 35 años, por lo que es un piloto mucho más experimentado que Mick Schumacher y le aportaría algo muy distinto al equipo. Estuvo en la Formula 1 desde 2010 hasta 2019: Williams, Force India, Sauber y Renault. Además, en 2020 fue reserva de BWT Racing Point y en este 2022 hizo lo propio con Aston Martin.

El tercer candidato firme para el asiento de Mick es Pietro Fittipaldi, piloto reserva de Haas en la actualidad. Distintas fuentes en Europa señalan que el brasileño de 26 años ya tendría un acuerdo de patrocinio, por lo que podría ganarle la pulseada a corredores más importantes como Giovinazzi y Hülkenberg. Lo cierto es que Schumacher tiene un pie afuera...