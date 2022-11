En el Gran Premio de Brasil pasaron muchas cosas, pero una de las más destacadas sin dudas fue la acción que involucró a Max Verstappen y Lewis Hamilton en el inicio de la carrera. Los pilotos que mantienen una tensa relación y han peleado el campeonato del 2021 terminaron chocando por no darse espacio, algo que finalizó con una sanción de 5 segundos para el neerlandés.

Ya en conferencia de prensa, SuperMax atacó al británico: "Mi intención nunca era la de chocar y podemos decir que tenía casi todo mi coche a la par del suyo. Se sentía que no me dejaría espacio y nos hemos tocado, aunque se hubiese movido, tendría su coche por delante, es una lástima. Yo quería tener una buena lucha, pero cuando el otro no pone de su parte no puede ser así". Y ahora llegó la respuesta del heptacampeón de Formula 1...

A Hamilton le preguntaron si le preocupaba que Verstappen tenga un problema en específico con él, por lo que contestó con altura: "No estoy preocupado. Sí, no tengo ninguna preocupación, creo. Creo que es natural cuando tienes el éxito y los números en el pecho, que te conviertas un poco en un objetivo. Pero no pasa nada. No es nada con lo que no haya lidiado antes".

"Realmente no tengo mucha opinión al respecto, para ser honesto. Todo lo que pensé en ese momento fue que creí que el coche tendría que retirarse porque sentí algo, la parte trasera no se sentía igual después de eso. Así que estaba conduciendo a través de la hierba, de vuelta a la pista y todo lo que podía pensar era cómo puedo volver a dar al equipo ese increíble resultado. Así que para mí, de nuevo, no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas. Y estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos", explicó el británico, restándole importancia al choque en sí.

Lewis Hamilton y Mercedes renacieron en Brasil

Tal como habían anticipado los directivos de Mercedes, el monoplaza mejoró muchísimo en las últimas semanas y ya está listo para dar pelea. Y esto quedó muy en claro en el Gran Premio de Brasil, donde consiguieron el primer triunfo en la temporada. El mismo llegó de la mano de George Russell, pero Lewis Hamilton no se quedó atrás: a pesar de sufrir dicha colisión, se recuperó y quedó segundo.