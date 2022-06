Tras una gran largada, Checo Pérez no tardó en arrebatar a Charles Leclerc la primera posición en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, para la vuelta 16 el mexicano no pareció oponer mayor resistencia y fue superado por Max Verstappen, que ya estaba segundo. Tras la carrera, en Red Bull aseguraron no haberle dado la orden de dejarse pasar.

Finalmente, al abandono de los dos coches de Ferrari terminó facilitando la carrera para la escudería que lidera el campeonato de pilotos y que pudo cerrar un 1-2 con el holandés y el mexicano. Pese a ese segundo puesto, el semblante de Checo no fue de felicidad en sus primeras declaraciones posteriores a la carrera, tal vez por entender, como muchos especialistas señalaron después, que había merecido ganar.

Claro que no todos opinaron en esa dirección. Giedo van der Garde, expiloto de Fórmula 1 y excompañero del mexicano en la GP2 Series, dijo que en Azerbaiyán Max Verstappen se encargó de demostrar por que debe seguir siendo el piloto número 1 de la escudería Red Bull, asegurando que superó ampliamente lo hecho por Pérez.

"Con el debido respeto, el domingo vimos la diferencia entre estos dos pilotos. Después de la clasificación, Max estaba enojado por el hecho de que no pudo redondear su vuelta y por el hecho de que su compañero de equipo estaba de nuevo en la parte delantera. Le envié un mensaje el domingo por la mañana y me di cuenta de que estaba en llamas", relató en diálogo con Motorsport.

Y agregó: "Dije en la transmisión de Viaplay que ganaría la carrera con diez segundos de diferencia. Al final fueron 21. Volvió a demostrar quién es el número uno del equipo. Hay que decir que le dio una paliza a Pérez. Fue una muy buena carrera de Max. Condujo de forma muy consistente y no cometió errores".

Van der Garde cree que el nuevo Red Bull favorece a Checo Pérez

Más allá de sus elogios a Max Verstappen, Giedo van der Garde reconoció que Checo Pérez está teniendo una gran temporada y dijo que eso se debe a que las características del coche que presenta Red Bull favorece más su estilo de manejo que el de su compañero. "Es una técnica muy diferente a la de Max. La forma en que los coches se comportan ahora con el efecto suelo con el agarre en la parte trasera se ajusta a Pérez perfectamente. Y lo está haciendo muy bien este año. Está muy cerca de Max y a veces es más rápido en la clasificación", señaló.