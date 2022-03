En el día de hoy se dio la clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita donde Sergio Pérez se quedó con la pole luego de arrebatarle en el último instante a Ferreri el primer lugar de la grilla de partida. Por otra parte, en la Qualy 2 se vieron momentos dramáticos luego de terrorífico accidente Mick Schumacher con su auto Haas.

Ya la temporada 2021 había marcado que el circuito del Jeddah Corniche Circuit era uno de los más rápidos y peligrosos de la actualidad con sus 27 curvas en 6,175 kilómetros. La dificultad de esta pista se vio el año pasado cuando Max Verstappen Choco en la clasificación de los sábados, mientras que domingo se tuvo que reanudar varias veces tras varios accidentes.

Por otra parte, en la tarde de hoy no se vivió una excepción ya que bien temprano en la Fórmula 2 hubo varios choques ya que tras un largo tiempo con Safty Car se disputaron cerca de seis vueltas. A su vez, en la clasificación de esta tarde Mick Schumacher preocupó a todo el mundo luego de que haya tendido un terrorífico accidente.

Esto sucedió en la Qualy 2 cuando el piloto alemán iba en busca de la clasificó y tomó mal una de las curvas, por lo que no pudo controlar el monoplaza y los destruyó contra una de las paredes. Tras el choque la preocupación apareció debido a que no mostraba ningún indicio de que este bien, por lo que luego del susto Hass explicó que no pudieron comunicarse con el corredor porque estaba roto el intercomunicador.

Mick Schumacher habló tras el accidente con Hass

Luego del accidente, y tras revisado por lo médicos, Mick Schumaher apareció en las redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos. “Hola todo el mundo. Solamente quiero decirles que estoy bien. Gracias por sus mensajes. El auto se sintió genial Hass Team. Volveremos más fuertes”, expresó el corredor de la escudería estadounidense.