Mientras Max Verstappen saborea un nuevo título mundial y se disputa la recta final de la temporada 2022 de la Fórmula 1, va quedando conformada la parrilla para el próximo año. Aunque todavía quedan algunas incógnitas por resolver, y una de ellas es el futuro de Mick Schumacher.

Si bien el hijo del heptacampeón de la F1 podría continuar a bordo de la escudería Haas, su permanencia no se encuentra para nada definida. Por si fuera poco, en las últimas horas le han enviado desde la cúpula del equipoun mensaje de presión total, que indica que en los últimos cuatro Grandes Premios del calendario se jugará su asiento.

El propietario de la escudería estadounidense, Gene Haas, lanzó unas lapidarias declaraciones hacia Mick Schumacher, en las que recordó lo costosos que le han salido sus accidentes. Al mismo tiempo, sostuvo que si el alemán quiere quedarse con su equipo, deberá demostrarlo en las últimas cuatro carreras sumando más puntos.

"Necesitamos que Mick sume puntos y estamos tratando de darle el mayor tiempo posible para ver qué puede hacer. Si quiere quedarse con nosotros, tiene que demostrarnos que puede embolsarse algunos puntos más. Eso es lo que estamos esperando", disparó el empresario para AP.

"En este deporte, no está permitido cometer errores de novato, salen demasiado caros. Si cometes algún error en la selección de pilotos, o en la estrategia, o en la selección de neumáticos, te está costando millones. Creo que Mick tiene mucho potencial, pero sabes que cuesta una fortuna y ha destrozado muchos coches que nos han costado mucho dinero que simplemente no tenemos. Ahora bien, si ganas como Max Verstappen y destrozas coches, no pasa nada, ya nos ocuparemos de los problemas. Pero cuando estás en la parte de atrás y destrozas coches, eso es muy difícil de soportar", añadió.

Terminar lo más alto en las tablas de pilotos y constructores

Después de un buen comienzo de año según las posibilidades del equipo, Haas entró en una meseta y actualmente ocupa el 8° lugar del campeonato de constructores con 34 unidades, igualado con Alphatauri y apenas por debajo de Aston Martin y Alfa Romeo. En cuanto a lo individual, Mick Schumacher marcha 16° con 12 puntos, mientras que Kevin Magnussen asciende al puesto 14 con 22 unidades. "Tenemos que salir de ese bucle", presiona Haas.