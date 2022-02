El cierre de la temporada 2021 es ya uno de los más memorables y controvertidos en la historia de la Fórmula 1 por la lucha tan cerrada y polémica que sostuvieron el holandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dabi en la última fecha del serial.

En la clasificación del campeonato mundial de pilotos, Max Verstappen de Red Bull quedó como líder con 395.5 puntos y dejó en segundo lugar con 387.5 a Lewis Hamilton que buscaba su octavo título mundial luego de su triunfo en Abu Dabi donde tuvo sensaciones que pudieron haberle hecho perder el título.

"Los niveles de estrés eran tan altos en el último giro que el cuerpo reaccionaba ante eso. Pero no podía rendirme", declaró el holandés Max Verstappen para el diario The Guardian. "Durante toda la vuelta el pie no aguantaba más. Si revisan los datos, no hay un progreso de aceleración muy suave".

El estrés de Max Verstappen en Abu Dabi

En esa entrevista, Max Verstappen detalló para The Guardian que lo que experimentó mientras competía en el Gran Premio de Abu Dabi, sobre todo en las últimas vueltas. “Sientes que el músculo se contrae, pero por su puesto que la adrenalina ayuda. Su sucede caminando, no podrías moverte".

A lo largo de la temporada 2021 de la máxima categoría del automovilismo profesional, en 22 carreras Max Verstappen subió al podio en 19 ocasiones, 10 como ganador y nueve como segundo lugar.