Luego de varias idas y vueltas, McLaren confirmó el compañero de equipo para Lando Norris y no es el mexicano Patricio O'Ward.

El pasado fin de semana regresó la Fórmula 1, la cual tuvo como claro dominador a Max Verstappen acompañado por un Red Bull y un Checo Pérez que vuelan para quedarse con el campeonato de constructores y de pilotos. Por otro lado, en el día de hoy McLaren le dio malas noticias a Patrioco O’Ward debido a que confirmó a Oscar Piastri para la temporada 2023.

El año para la escudería británica ha sido para el olvido ya que pasó de pelear el tercer y cuarto lugar a pelear el quinto junto a Alpine y Alfa Romeo. A su vez, Lando Norris logró grandes posiciones, pero Daniel Ricciardo no ha corrido de la mejor manera para acompañar al inglés.

Debido a esto, tras varios rumores al respecto, McLaren decidió rescindir el contrato al australiano, por lo que comenzaron a barajar varios nombres. Entre ellos estaba el de Patriocio O’Ward, pero finalmente el equipo de Zack Brown le dio una mala noticia al corredor mexicano de Indycar.

Esto se debe a que luego de varios idas y vueltas la escudería británica se quedó con Oscar Piastri, quien en la actualidad es el piloto de reserva de Alpine. Su llegada se da en medio de una polémica de Fernando Alonso a Aston Martin y tras anunciar, sin haber negociado, que el francés sería su nuevo piloto para el 2023.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, había tuiteado.