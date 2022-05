La temporada de la Fórmula 1 se encuentra a flor de piel debido a que Red Bull y Ferrari se encuentran en plena disputas de ambos campeonatos, mientras que Mercedes intenta mantenerse en el tercer lugar a pesar de los graves problemas que tiene. Por otra Parte, mientras que esto sucede, Alfa Romero no se asusta con pelear ante la escudería alemana y su jefe de equipo está muy satisfecho por el trabajo de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Miami.

Tras un largo tiempo, Lewis Hamilton no vive su mejor temporada en la máxima categoría del automovilismo debido a que no han podido sacarle mayor jugó al W13. A su vez, no solo hay quejas por parte del siete veces campeón del mundo, sino que también de su compañero, George Russell, quien expresó "Creo que todavía no entendemos realmente por qué el coche es tan imprevisible. Toto (Wolff) suele utilizar la palabra ‘diva’, pero creo que se queda corta, porque es muy imprevisible. Cuando empieza a rebotar en las curvas, es un desastre para conducir”.

Mientras Mercedes intenta resolver los problemas de sus monoplaza, ve no solo como se alejan Ferrari y Red Bull, sino como se acercan McLaren, Haas y Alfa Romeo, quienes en las últimas horas rompieron el silencio al comentar que no temen a la presión que ejerció sobre el equipo de Toto Wolff con su expiloto, Valteri Bottas. “No sé si es la presión. No sé qué ha pasado exactamente. Pero estoy más que satisfecho con el trabajo realizado”, expresó Frédéric Vasseur, jefe de Equipo de Alfa Romeo, a Mator Sports en referencia al toque de Valtteri Bottas con una de las paredes, la cual le permitió a Russel y a Hamilton superarlo.

Y agregó: "Es una sensación extraña ahora. Primero creo que cuando hacemos el resumen del fin de semana que estamos primeros detrás de los tres primeros es un buen resultado para nosotros, un resultado muy fuerte para el equipo”. Por otra parte, comentó que quisieron alargar la carrera del piloto finlandés y agregó que notaron que cuando empezaron a acelerar aparecieron los problemas para Mercedes ya que no le podía seguir su ritmo.

“En un momento dado le dijimos a Valtteri que estaba bien que empujara un poco más, nos sentíamos cómodos con los neumáticos en ese momento, y cuando empezó a empujar parecía que Hamilton empezó a tener complicaciones de su lado. Quizás él estaba empujando más que nosotros desde el principio”, finalizó Vasseur.