VIDEO: Max Verstappen y la prueba de que fue regañado por no dejar acercarse a Checo Pérez en Bahrein

La temporada 2023 de la Fórmula 1 inició como terminó la 2022. Con tiempo de 1:33:56.736, y sumando 25 puntos para la tabla de pilotos, Max Verstappen se subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Bahrein. El neerlandés parece no tener rivales y estar transitando su mejor momento profesional.

Aunque en la parrilla hay conductores de alta envergadura como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz, la prensa internacional empezó a remarcar a Sergio Pérez como el único candidato a destronarlo. Y el europeo lo sabe bien: lo demostró con una conducta que fue criticada duramente en las redes sociales.

La cámara del interior del coche del ganador del primer circuito exhibe el momento en el que Gianpiero Lambiase, ingeniero de Red Bull, le remarca al automovilista de Países Bajos que había superado el ritmo por vuelta y que lo mejor sería bajar la velocidad, teniendo en cuenta que estaba liderando la carrera.

Frente a la propuesta de la autoridad, Max Verstappen sorprendió a todos los fanáticos con una respuesta ligada a las intenciones del piloto mexicano: "No me importa ir más lento, pero si ambos (también Checo Pérez) lo hacemos". El neerlandés no quiso ayudar al azteca, ni mucho menos dejarlo que se acerque...

