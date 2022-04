A pesar de estar segundo en el campeonato de constructores, Mercedes-AMG Petronas no ha sido para nada competitivo en este inicio de temporada de Formula 1 y no amenaza con luchar el título para nada. Los coches de Lewis Hamilton y George Russell no le siguen el ritmo a Ferrari y a Red Bull Racing, por lo que en la interna debaten sobre cómo deben trabajar para poder recuperarse a tiempo.

Y en esta importante controversia surgió un enorme desacuerdo entre el siete veces campeón del mundo y Toto Wolff, jefe de la escudería. Mientras el piloto quiere y exige por cambios drásticos en el monoplaza lo antes posible para poder darle pelea a Charles Leclerc, Sergio Pérez y Max Verstappen, el directivo hará todo lo contrario. Es por eso que podría haber un fuerte choque, ya que ambos tienen personalidades muy fuertes y no se van a callar sus opiniones dentro del equipo.

"Tenemos que hacer algunas mejoras y necesitamos el apoyo de todos para hacerlo, para asegurarnos de que no dejamos ninguna piedra sin mover. Podemos sacar más rendimiento de las áreas que conocemos. Y lo necesitamos ahora. No en dos o tres carreras. Todos sabemos, como equipo, que tenemos que mantener altos ese ánimo y esa energía", apuntó con contundencia Lewis Hamilton.

Más adelante aseguró: "Espero de verdad que podamos entrar en la lucha pronto. Pero con cada mejora que hagamos, Ferrari y Red Bull probablemente darán un paso similar, así que no va a ser fácil. Sí, la diferencia es bastante grande ahora mismo. Pero hay un largo camino por recorrer". Para su mala noticia, Toto Wolff tiene pensado ir con más calma y no apresurarse en implementar mejoras sustanciales.

Toto Wolff tiene otros planes

El jefe de la escudería señaló: "Creo que estamos aprendiendo el coche, estamos aprendiendo los neumáticos. Nada de lo que hemos hecho este fin de semana ha desbloqueado el potencial aerodinámico o ha reducido el rebote. Seguimos en el mismo lugar. Y por eso no tiene ningún sentido llevar actualizaciones (a Imola), porque te confundes aún más. Tal vez sea el hecho de que cuanto más carga aerodinámica traes, peor es el rebote. Así que todavía estamos aprendiendo".

George Russell acompaña a Toto Wolff

El joven piloto británico que está teniendo mejores rendimientos que Hamilton, mencionó: "Desgraciadamente, no hay nada sustancial en proyecto a corto plazo. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a llevar varias carreras. Creo que habrá pequeñas cosas, habrá pasos incrementales. Sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer, pero tengo fe en que podemos conseguirlo. Sabemos que el potencial está en el coche. Y tenemos mucho trabajo que hacer para extraer ese rendimiento. Así que, por el momento, si seguimos cosechando estos resultados, nos mantendrá en la pelea".