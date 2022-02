Llegó uno de los momentos más esperados de los fanáticos de la Formula 1 en la previa del inicio de temporada 2022: la presentación del monoplaza de Ferrari. A pesar de que la escudería italiana no cosecha un título hace 14 años (en 2008 se hizo con el de constructores), es una realidad que sigue siendo la más importante de la competencia y la que más expectativa genera. Hace instantes, los directivos dieron a conocer el F1-75 y no se llevaron otra cosa que elogios.

A través de un video, Mattia Binotto, Director de Equipo, le mostró al público y a sus pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, cómo se ve el nuevo modelo. Los jóvenes conductores se mostraron muy contentos con el mismo y solo tuvieron halagos para los ingenieros. Una gran cantidad de seguidores de la F1, además, dio su opinión en las redes sociales e indicaron que se trata de uno de los vehículos más bellos de la historia.

"Somos el único equipo que ha competido en todas las temporadas de F1. Siempre hemos estado a la vanguardia, empujando constantemente para superar los límites desde hace 90 años. F1-75 representa lo mejor del espíritu innovador que tiene el equipo. Esperamos volver con fuerza", reveló John Elkann, presidente de la escudería.

Cabe recordar que, además de los retoques estéticos que provocaron una crítica totalmente positiva, el monoplaza presenta distintas modificaciones con respecto al de la temporada anterior para seguir con el reglamento de la competición. Debieron trabajar sobre la faceta aerodinámica: es por eso que podemos apreciar reformas en la delantera y la trasera, todo esto para evitar la generación de tanto "aire sucio" para el coche perseguidor. Por otra parte, tenemos el regreso del "efecto suelo" (el cual se usaba en la década del 70) y los nuevos neumáticos: si bien Pirelli continuará siendo el proveedor, las unidades serán de 18 pulgadas.

¿Qué dijeron Leclerc y Sainz?

"Lo amo. Esta temporada será muy importante para el equipo y para nosotros los pilotos. Es una gran oportunidad. Las expectativas son muy altas para todos. Me gusta mucho estéticamente, obviamente espero que me guste aún más en la pista con su velocidad. Se nota todo el trabajo que se ha hecho en el coche. Me gusta mucho la decoración, es más agresiva, le queda bien al coche", admitió Charles Leclerc.

Carlos Sainz, por su parte, señaló: "Estoy más que preparado para esta temporada. La última fue muy importante para mí, para aprender cómo funciona el equipo y adaptarme a un nuevo entorno, pero también para descubrir la marca Ferrari. Ahora es el momento de llevar al equipo al siguiente nivel. El coche es muy bonito. ¿Las llantas de 18 pulgadas? Las probamos el año pasado, nos darán la oportunidad de empujar más en carrera. El coche es muy innovador. Me gusta la decoración, también el logo del 75 aniversario que va muy bien con los colores. Representa el pasado de Ferrari".