La Federación Internacional del Automóvil (FIA) se ha vuelta muy estricta en su búsqueda de evitar los insultos en la Fórmula 1. El presidente de este organismo ,Mohammed ben Sulayem, criticó recientemente las ‘palabrotas’ que usan algunos pilotos durante el fin de semana de competencia y lo está intentado combatir a través de multas y sanciones cuando esto ocurre. Max Verstappen fue el primero en sufrirlo, pero a él le siguieron otros más.

El líder del Mundial de Pilotos había utilizado un insulto para referirse a su coche durante la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur y la FIA lo castigó con trabajos de interés público, algo que Max no terminó cumpliendo. Sin embargo, ahora el que recibió una multa de 10.000 euros por mal vocabulario en la conferenccia de Interlagos fue Charles Leclerc , una medida que colmó la paciencia de los pilotos, quienes decidieron plantarse contra la FIA con un fuerte comunicado.

El comunicado completo de los pilotos de la F1 contra la FIA

A través de la Grand Prix Drivers Association (GPDA), sindicato de pilotos de la Fórmula 1, los protagonistas del Gran Circo decidieron alzar la voz públicamente con un comunicado que reza:

“Como sucede en todos los deportes, los competidores deben acatar la decisión del árbitro, les guste o no, estén de acuerdo con ella o no. Así es como funciona el deporte. Los pilotos (nuestros miembros) no son diferentes y lo entienden perfectamente.

Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cumbre del automovilismo internacional. Son gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo para los aficionados.

En lo que respecta a las palabrotas, existe una diferencia entre las palabrotas destinadas a insultar a los demás y las palabrotas más informales, como las que se utilizan para describir el mal tiempo, un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción.

Instamos al presidente de la FIA a que también tenga en cuenta su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos, no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones tan triviales como llevar joyas y ropa interior.

La GPDA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas monetarias a los pilotos no son apropiadas para nuestro deporte. Durante los últimos 3 años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que las multas financieras dan al deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (FIA, F1, los equipos y la GPDA) deben determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte .

La GPDA desea colaborar de manera constructiva con todas las partes interesadas, incluido el presidente de la FIA, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, lo pagan, lo ven y, de hecho, lo aman. Estamos haciendo nuestra parte”.

