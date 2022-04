El importante directivo de Red Bull que pide no dar por muerto a Mercedes de la pelea por el título de Formula 1

En las primeras dos fechas del campeonato mundial de la Formula 1 2022 hubo varios equipos que decepcionaron en cuanto a rendimiento. El más llamativo, obviamente, fue Mercedes-AMG Petronas, que viene de cosechar 8 títulos de constructores de manera consecutiva y ha sabido dominar por completo el torneo. Sin embargo, para esta temporada los dirigidos por Toto Wolff no encuentran respuestas y son claramente más lentos que Ferrari y Red Bull en la pista.

A pesar de toda esta situación, la escudería alemana se vio favorecida por los abandonos de Max Verstappen y Sergio Pérez en el Gran Premio de Baréin y está segunda en la tabla, a 40 unidades de los italianos y 1 por sobre los austríacos. Toto ha sido realista y lanzó lapidarias declaraciones sobre el momento que viven los suyos, aunque en Red Bull para nada los dan por muertos...

Helmut Marko, asesor del equipo de la bebida energizante, platicó en exclusiva con Formel1.de y analizó el presente de Mercedes, comparándolo con el bajón de rendimiento que sufrió el propio Red Bull en 2013. "Hay que distinguir entre los dos casos. La era posterior a 2013 coincidió con las nuevas reglas de motores, y Mercedes tuvo un dominio increíble en esta etapa", explicó.

Más adelante subrayó: "Estaban hasta dos segundos por delante de todos, pero lógicamente no lo mostraban. Ahora, con el cambio de chasis y de motor, las diferencias no son tan grandes. Mercedes ya no puede hacer click y que de repente sea fiesta para ellos. Pero el equipo está muy bien posicionado y también cuenta con personas realmente importantes en el área del chasis".

"Estoy completamente convencido de que volverán si controlan el porpoising. Y Lewis Hamilton está a nueve puntos de Verstappen, así que eso tampoco es nada. No creo que sea el final [de una era], pero tal vez tengamos una batalla al mismo nivel. No sé exactamente por qué Mercedes se ha quedado atrás. Seguramente debe tener algo que ver con el aumento del combustible sintético, que pasó del cinco al 10%. La lógica apunta a que una explicación está relacionada con el combustible", sentenció Helmut Marko.