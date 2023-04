Lewis Hamilton ha marcado una era en la Fórmula 1 a través de Mercedes-AMG Petronas, sitio en donde obtuvo seis campeonatos mundiales en el torneo de automovilismo más impactante y competitivo del planeta. Supo ser imbatible y una verdadera pesadilla para el resto de equipos, y el culpable de esto ha sido una de sus principales "víctimas".

Sí, así como lee. El encargado de recomendar el fichaje del piloto británico a la escudería alemana fue un importante directivo de Red Bull, justamente un rival directo en la lucha por los títulos. Estamos haciendo referencia a Helmut Marko, el asesor, y quien se caracteriza por criticar a Sergio Pérez cada vez que se le presenta la oportunidad.

El nacido en Graz, Austria, hace 79 años admitió en una entrevista para Sport Bild que él fue el responsable de que Lewis Hamilton llegue a Mercedes y protagonice una verdadera hegemonía en la competencia. Claro, en un acto de falsa generosidad, lo recomendó para que lo saquen de McLaren, equipo que parecía más fuerte de cara al futuro cercano. Y se equivocó.

Marko confesó que se lo sugirió a Niki Lauda, asesor de Mercedes en 2012: "Le di información sobre que Lewis estaría disponible. Por supuesto que no estaba siendo generoso. En ese momento, pensamos que Lewis sería una amenaza menor para nosotros en Mercedes que en McLaren".

"En retrospectiva, fue un completo error de juicio, aunque en ese momento realmente no era previsible. Pero con el conocimiento que tengo hoy, definitivamente no volvería a hacer eso", sentenció Helmut, quien no tropezó dos veces con la misma piedra y jamás volvió a ayudar a un rival directo de Red Bull. Pero lo pagó muy caro.