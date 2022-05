No tuvo una buena carrera en Imola, pero se tiene toda la confianza para el próximo fin de semana de Fórmula 1.

Se acerca el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, y con él, se renuevan las esperanzas de las escuderías y pilotos por vivir un gran fin de semana que les permita competir por sus objetivos. Además, será una fecha donde se podrán ver importantes actualizaciones, como es el caso de Ferrari.

Uno de los monoplazas que contó con mejoras para Imola fue el de Pierre Gasly, quien no tuvo la jornada deseada. Desde AlphaTauri no han podido evaluarlas debido a las implicancias del fin de semana sprint y las inclemencias del tiempo. Sin ir más lejos, el piloto no pudo pasar de la 12° posición después batallar con Alex Albon por delante y Lewis Hamilton por detrás.

Sin embargo, el piloto francés que amenaza con quitarle su asiento a Sergio Pérez en Red Bull Racing, se mostró con toda la confianza de cara a Miami, donde espera tener un gran fin de semana. De hecho, Gasly ha buscado prepararse especialmente, completando 130 vueltas en el simulador de este nuevo circuito.

“Tuvimos algunas actualizaciones, pero fue difícil evaluarlas debido a las condiciones en la pista, así que estoy deseando ir a Miami para tener un fin de semana normal con tres sesiones de entrenamientos libres, lo que nos permitirá hacer algunas pruebas y sacar algunas conclusiones", declaró.

Y confió: “He conducido Miami en el simulador. Creo que di alrededor de 130 vueltas y parece que podría ser una pista muy divertida para conducir con curvas de alta velocidad y algunas secciones que son muy lentas y técnicas con largas rectas, así que creo que podría ser una gran carrera”.

El gusto especial de Gasly por las carreras en Estados Unidos

"Me gusta el lado divertido de las carreras en los Estados Unidos, ya que los organizadores siempre intentan hacer algo especial en términos de entretenimiento para mantener feliz a la multitud. Paso bastante tiempo en los Estados Unidos y trato de disfrutar de algunos de sus deportes populares, como la NBA, la NFL y el hockey. Cada vez que voy, me sorprende cómo crean una energía especial, una atmósfera especial que es increíble. Creo que están planeando algo similar para Miami para que sea un evento destacado", concluyó.