Mattia Binotto, jefe de Ferrari, está obligado a cambiar algo en su equipo, en su estrategia, en su forma de hacerle frente a Red Bull Racing si es que quiere tener opciones de pelear por el campeonato mundial de la Formula 1 de aquí a fin de año. A pesar de que sus coches poseen un rendimiento mejor que el de los austríacos, la fiabilidad ha sido un problema sin solución en las primeras trece fechas de la temporada.

Charles Leclerc y Carlos Sainz han sufrido distintos imperfectos con sus motores, por lo que han dejado pasar puntos importantes que hoy los dejan muy lejos de Max Verstappen, quien parece desfilar por la competencia. Es por eso que un histórico piloto de la escudería italiana lanzó una dura crítica al directivo y le exigió por modificaciones para no tirar a la basura esta oportunidad de gritar campeón.

Hablamos de Felipe Massa, quien dialogó con Sky Sports F1 y analizó el trabajo de Mattia Binotto en este 2022. "Es un muy buen ingeniero y también un muy buen tipo. Entiende mucho de la parte técnica del deporte. Y como he dicho, es un buen tipo. Al final, los resultados no son buenos y aunque no se le pueda culpar del todo, él es en parte responsable", señaló con contundencia.

El brasilero de 41 años corrió para Ferrari desde 2006 hasta 2013, por lo que conoce mejor que nadie lo que representa este equipo. Además, es consciente de que no siempre se presentan estas posibilidades: el solamente pudo pelear una vez por el título en su estadía con la furia roja. Fue en 2008, cuando sumó 97 unidades y salió subcampeón por un solo puntos (Lewis Hamilton, 98).

"Ferrari necesita tener más calma a la hora de tomar decisiones y entender lo que está pasando porque los errores de estrategia que se cometieron al principio de la temporada se siguen cometiendo hoy en día. Necesita cambiar el rumbo rápidamente, de lo contrario, puede tener que pagar el precio", sentenció Massa.