Dentro de lo que fue el regreso de la Fórmula 1, la realidad es que el GP de Azerbaiyán 2023 arrojó un fin de semana entretenido por las dos carreras que habitaron, una en formato sprint y la tradicional. Ambas tuvieron a un mismo hombre en lo más alto del podio y es el señor Sergio "Checo" Pérez, que logró imponerse con el dominante Red Bull.

Quien por supuesto no recibió de buena forma esa derrota fue su compañero, Max Verstappen, ya que el hombre de Jalisco comienza a acercársele en la tabla de puntos de pilotos. Actualmente son 93 unidades para el neerlandés contra 87 del mexicano, pero lo que arrojó la visita a Bakú fue a un bicampeón totalmente atormentado por no poder alcanzar a Checo.

El enojo de Max Verstappen al no poder superar a Checo Pérez

"¿Qué marcha debería usar entre la curva 7 y 8?, ¿estás seguro de que este modo es mejor? No lo creo. El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno", fueron las primeras expresiones de Max en el intercambio con Gianpiero Lambiase, su ingeniero, quien luego le detalló la diferencia de tiempos que favorecían a Pérez, además de añadirle que "pierdes en las curvas 7 y 12 y donde más pierdes es en la 8".

A partir de ello, fue cuando Verstappen dejó en claro su desconcierto. "No sé qué es lo que estoy haciendo mal chicos, no sé". Cuando nuevamente le insistieron su pérdida en la octava curva, con recomendación de "no apretar", el hijo de Jos replicó: "Ya no sé. No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la (rueda) delantera".

Pero del otro lado se encontraba un calmo y apaciguable Checo, que cuando le consultaron si requería algún cambio para el alerón o si podía ir ahorrando combustible en las curvas, dejó en claro que "estoy feliz con cómo va" hacia lo primero y luego "no, así voy bien" por la segunda inquietud.