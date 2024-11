La joya de 60 millones que ficharía Manchester United para complacer a Ruben Amorim

Ruben Amorim tuvo su ansiado debut con Manchester United. Tras un breve interinato de Ruud van Nistelrooy, el entrenador portugués tomó las riendas de los Diablos Rojos, pero su primer encuentro no resultó como esperaba: un pobre empate 1-1 con Ipswich Town, en Portman Road, por la jornada 12 de la Premier League.

Con este resultado, los Red Devils alcanzaron las 16 unidades y se ubican en el puesto 12, todavía lejos de los 22 puntos que lo estarían metiendo en zona de UEFA Champions League. Amorim tiene mucho trabajo por hacer, pero los verdaderos frutos de su trabajo podrán verse cuando lleguen los refuerzos para armar su esquema (3-4-3) con nombres propios.

En este contexto, el diario Marca de España ya adelantó que Manchester United prepara 60 millones de euros por Geovany Quenda, extremo nacido en Guinea-Bisáu que a sus 17 años ya es una de las figuras del Sporting CP. De hecho, su irrupción fue tan auspiciosa que en Europa ya lo llaman el ‘Lamine Yamal portugués’.

Geovany Quenda ya estuvo bajo el ala de Ruben Amorim (IMAGO)

Este habilidoso futbolista sería la solución para el carril derecho del Manchester United, ya que no solo es punzante en ataque, sino que también hace el sacrificio en defensa cuando la situación lo amerita. No obstante, tal como adelantó el medio portugués ‘A Bola’, se baraja la posibilidad de que la compra de la ficha se haga ahora para que termine aterrizando en Old Trafford en julio.

¿Cuándo comienza el próximo mercado de fichajes de la Premier League?

La siguiente ventana de fichajes de la Premier League se abrirá el miércoles 1 de enero de 2025 y permanecerá abierta hasta las 23:00, hora del Reino Unido, del lunes 3 de febrero. No obstante, es importante mencionar que los fichajes más importantes no se suelen dar en el invierno europeo, ya que los equipos prefieren hacer las inversiones fuertes con toda la temporada por delante, y no a la mitad.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester United de Ruben Amorim?

El próximo partido del Manchester United será este jueves 28 de noviembre ante el Bodo/Glimt de Noruega, en Old Trafford, por la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. El encuentro comenzará a las 14:00 hs del Centro de México y será clave para las aspiraciones de los Diablos Rojos de acercarse a la zona de clasificación directa.