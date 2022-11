Los aficionados no dejaron pasar esta oportunidad para mostrar su sentido del humor y criticar al piloto neerlandés por su falta de apoyo hacia el mexicano.

¡Las redes no perdonan! Estos son los mejores memes de la polémica entre Checo Pérez y Verstappen en el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil tuvo un desenlace muy polémico en Red Bull, toda vez que Max Verstappen se negó a cederle la sexta posición a Sergio Pérez y de esta manera complicó innecesariamente la pelea por el Subcampeonato de la temporada la Fórmula 1.

Pero la discusión no se quedó en la pista, pues el Checo tuvo duras palabras contra su compañero. Una vez culminada la carrera, el piloto mexicano expresó su molestia por la falta de apoyo del neerlandés y recordó otros momentos en el que le ofreció su apoyo.

“No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. Creo que no entiendo sus razones. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos en gracias a mi”, dijo Checo Pérez tras culminar el Gran Premio de Brasil, donde George Russell fue el ganador.

Tras lo sucedido, los aficionados se expresaron en las redes sociales con su insuperable sentido del humor. En Bolavip te presentamos los mejores memes de los usuarios de Twitter, que siguieron con atención esta polémica entre Checo Pérez y Max Verstappen.