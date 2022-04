El inicio de un nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1 está cada vez más cerca. Después de una temporada apasionante, de las más atractivas que se recuerden en los últimos años, el último campeón, Max Verstappen, promete volver a competir palmo a palmo con el icónico Lewis Hamilton, en un duelo que acapara una gran atención en el mundo deportivo. Además, el británico ya palpita el nuevo certamen y tuvo fuertes palabras para con el neerlandés.

El año pasado, ambos pilotos protagonizaron varias polémicas a lo largo de la temporada, e incluso la última fecha fue para el infarto, con Verstappen superando a Hamilton en la última vuelta para quedarse con el título. El próximo certamen dará comienzo el 20 de marzo, y el piloto británico, siete veces campeón mundial, buscará quitarse esa espina tras perder el Campeonato en los últimos suspiros ante el de Red Bull.

En la nueva temporada de “Drive to Survive”, serie emitida a través de Netflix, Lewis Hamilton criticó el estilo de Verstappen: “Creo que Max es demasiado agresivo. Y la mayoría de las veces, lo lleva todo al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay abusivos, pero yo no actúo así. Sólo intento ganarles en la pista”, expresó el británico. Cabe destacar que el intenso duelo no se dio en los circuitos, sino también fuera de los mismos.

Hamilton, que desapareció de las redes sociales tras perder el Campeonato de 2021, ya piensa en el nuevo desafío, con esperanzas y energías renovadas: “Al entrar en este año, realmente no me he establecido ningún objetivo inicial. Lógicamente, todas las personas de este equipo han trabajado con el objetivo final de ganar el Campeonato del Mundo y volver a subir el listón y hacer algo que nadie haya hecho antes. Hemos logrado ocho títulos seguidos en Constructores, ahora tenemos que dar otro paso adelante”.

George Russell, el nuevo compañero de Hamilton

Después de tres años de formación en Williams y de grandes rendimientos en categorías de promoción, George Russell se unió a Mercedes para la temporada 2022. El joven inglés creció admirando a su ahora compañero: “Yo sólo era un chico joven aspirante a alcanzar la Fórmula 1, y Lewis ya era campeón del mundo. Lewis era un superhéroe para mí. Ves a este tipo de personas y piensas que no son humanos”, reflexionó.