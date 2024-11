La Liga MX comenzará con la disputa de sus etapas decisivas este miércoles 27 de noviembre, cuando se pongan en marcha los cuartos de final del Apertura 2024. Una de las series que animarán esta instancia será la que enfrente a Toluca contra el América, en un choque en el que los Diablos gozarán de la ventaja deportiva producto de su mejor ubicación en la clasificación de la fase regular, en la cual terminaron terceros con 35 puntos mientras que los Azulcremas fueron 8° con 27 unidades.

Sin embargo, para Paulinho, delantero escarlata y campeón de goleo del actual certamen con 13 tantos, esto no significa que su equipo sea el favorito para acceder a semifinales. Por el contrario, el portugués que llegó a México en julio pasado cree que son las Águilas quienes tienen las de ganar en la contienda producto de sus dos últimas consagraciones en el torneo nacional.

Al respecto, en conferencia de prensa el atacante de 32 años manifestó: “Para mí no existe el tema de los favoritos. Y si hay un favorito, es América porque ganó los dos últimos torneos, pero en mi opinión no hay favoritos en la Liguilla”.

Para Paulinho, América es favorito ante Toluca por haber ganado los dos últimos torneos de Liga MX. (Imago)

En adición a esto, Paulinho consideró que el 4-0 a favor de Toluca ante el América en la última jornada de la fase regular no debe generar un exceso de confianza, sobre todo pensando en el conjunto al que enfrentará el equipo de Renato Paiva.

“Ganar un partido no es ganar un torneo, entonces no creo en un exceso de confianza. Creo en la confianza, y tenemos que tener mucha confianza en nosotros porque es importante, pero también sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo”, agregó el ex SC Braga y Sporting de Lisboa, entre otros.

¿Cómo se disputará la serie de cuartos de final del Apertura 2024 entre Toluca y América?

La serie de cuartos de final del Apertura 2024 entre Toluca y América comenzará este miércoles 27 de noviembre desde las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes. En tanto, la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez desde las 19:00 horas del sábado 30.

Vale recordar que, en esta llave, los Choriceros no solo definirán como locales, sino que también contarán a favor con el empate en el resultado global como aliado para acceder a las semifinales.