El Manchester City atraviesa un momento inesperadamente adverso en la temporada: acumula cinco derrotas consecutivas. Este sorprendente declive ha generado todo tipo de cuestionamientos en torno al equipo de Pep Guardiola, y la afición busca respuestas ante una racha poco habitual para un club que se ha acostumbrado al éxito en los últimos tiempos.

Ante tanto run-run, el capitán del conjunto sky blue, Kevin De Bruyne, ha salido a dar la cara en rueda de prensa antes de una seguidilla muy dura de partidos. Sin embargo, lejos de poner paños fríos al negativo presente, dejó todavía más intranquilos a los fanáticos con su testimonio público, donde apuntó contra sus compañeros y diversos manejos dentro de la institución.

El mediocampista belga se ha perdido el último par de meses de competencia por una lesión, pero platicó sobre lo que ha visto del resto de su equipo en su ausencia. “Parece que no estamos afrontando los momentos en los que el juego va mal, ha habido momentos en los que todo va muy bien, creando ocasiones… pero el problema en este momento está en ambas áreas: recibiendo goles con demasiada facilidad y no convirtiendo los que sí deberíamos marcar”, sentenció el volante de gran trayectoria y con mucha espalda en el club británico.

Kevin De Bruyne dijo todo lo que piensa en la previa de UCL [Foto: Getty]

Por otra parte, y lo que más tomó por asombro a los simpatizantes del Manchester City, De Bruyne señaló a otros jugadores y al propio Guardiola por manejos cotidianos en términos de la preparación física y la gestión del grupo. “¿Negro? No, diría que el tema ha sido un poco ‘caótico’: he visto a tanta gente pasar por la enfermería, quién juega y quién no… ha habido algunos que han jugado que no deberían, pero lo hicieron de todos modos aunque estuvieran lesionados; hay mucho por revisar“, disparó Kevin antes del juego de UEFA Champions League ante el Feyenoord del mexicano Santiago Giménez.

Por último, en medio del fastidio por el mal trajín de resultados y lo sucedido en el día a día en el equipo, Kevin De Bruyne tampoco confirmó su continuidad en el Manchester City de cara a la próxima temporada. “Honestamente, no lo sé (si seguiré), básicamente dejé todo de lado cuando me lesioné; ahora prefiero mejorarme primero y ver cómo estoy y todo lo demás vendrá, habrá conversaciones, ya veremos…“, concluyó el volante, que luego de lanzar los respectivos recados se limitó a analizar el compromiso de Champions.

Manchester City, con el regreso de ‘KDB’, buscará romper la racha adversa de caídas este martes, cuando reciba a Feyenoord en el Etihad Stadium. ¿Será solo un bache pasajero o el inicio de un desafío mayor? El tiempo lo dirá, pero la presión por revertir la situación en un club que se ha subido tanto la exigencia y las expectativas es innegable.