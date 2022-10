Ya consolidado en Red Bull Racing, y en plena disputa por el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, Checo Pérez vivirá este fin de semana un momento muy especial, producto del regreso de la Fórmula 1 a México. En casa, ante su público, el piloto tapatío buscará cumplir uno de sus sueños: ganar en su país.

Con motivo de una ocasión muy especial, Checo Pérez estrenará también un caso diferente, hecho para el Gran Premio de México. El mismo contará con un diseño innvovador, que ya no tendrá la frase "Never give up" que lo acompañó durante gran parte de su carrera, sino que la inscripción será "¡Viva México!".

Por otro lado, en el frontal, destaca la figura de una catrina acompañada con la bandera mexicana y por supuesto, los colores de Red Bull con su característico toro. La catrina, vale aclarar, es típica de los festividades de Día de Muertos, que se conmemoran el 1 y 2 de noviembre en todo el país.

Tiempo atrás, en una conversación con medios de comunicación, Checo dejó entrever que ya desde agosto trabajaban en el diseño de este casco, en otra muestra de la importancia que tendrá el evento para el piloto. "Tenemos que cerrar el diseño muy tempranoo, porque sino no está listo a tiempo para toda la producción", dijo en su momento.

Por el subcampeonato

Checo Pérez llega al Gran Premio de México en plena disputa por el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, luego de que Charles Leclerc le arrebatara dicho lugar. Ahora, el tapatío sabe que debe terminar por delante del monegasco para volver a superarlo y terminar detrás de Max Verstappen.