El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 tiene como principal novedad el gran rendimiento que mostró Ferrari, escudería que no había sido protagonista de los últimos certámenes. Por su parte, Red Bull y Mercedes buscan la manera de acercarse a ese ritmo con mejoras en sus autos, por lo que el próximo Gran Premio de Emilia Romagna será fundamental para ver si se confirma la tendencia o hay novedades en la competición.

Charles Leclerc es el piloto que mejor comenzó el año, con dos carreras ganadas y un gran ritmo en su Ferrari, incluso imposible de alcanzar en el último Gran Premio, realizado en Australia. Por su parte, Max Verstappen es el último campeón de la división, luego de protagonizar un apasionante e intenso duelo ante el heptacampeón, Lewis Hamilton. Si el británico no cuenta con importantes mejoras de Mercedes, el año de la Fórmula 1 podría tener una nueva rivalidad.

Verstappen, último campeón, dialogo con Sky Sports y habló sobre los rivales que tiene este año. "Me resulta natural enfrentarme a pilotos contra los que he competido en el pasado en karts, y ahora han llegado a la F1". Sin embargo, le dedicó una mención especial a Charles Leclerc: "En particular, Charles; es bueno ver que somos dos muchahcos jóvenes que compiten por victorias. Hasta ahora hemos peleado algunos buenos duelos", opinó el neerlandés.

No obstante, Verstappen no tuvo problemas al ocultar que la relación con Leclerc también tuvo momentos de tensión en sus años en el karting: "Recuerdo que era él o yo y por eso nos odiábamos, porque muchas veces no terminaba de la mejor manera posible. Pero sí, eran buenos tiempos", explicó. Además, habló sobre las diferencias que tiene con el piloto monegasco: "En qué soy más fuerte o no, no lo sé. Creo que tenemos dos estilos de conducción muy diferentes. A veces gana uno, a veces el otro, pero es divertido, me gusta".

Las diferencias entre Leclerc y Hamilton

Aunque Mercedes aún tiene tiempo de mejorar y acercarse al ritmo de Ferrari, muchos creen que este año, Max Verstappen deberá competir más con Charles Leclerc. Consultado sobre una menor agresividad a la hora de medirse al monegasco, Verstappen expuso: "Cada piloto es diferente. En la forma en que ataca o defiende. Es por eso que siempre tienes que entrar en la pelea de una manera única".