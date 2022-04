Ya sin Roman Abramovich, diferentes compradores consultaron las condiciones para adquirir al Chelsea. Y entre tantos nombres que surgieron aparecieron los de Serena Williams y Lewis Hamilton: según la información que compartió Sky Sports en su portal, el multicampeón de la F1 y la histórica tenista podrían convertirse en propietarios minoritarios del último ganador de la UEFA Champions League...

Por supuesto que, al estar en plena temporada 2022, la situación del piloto británico llamó la atención frente a sus colegas que están preparándose para el GP de Imola. Uno de los que no calló fue Max Verstappen, quien evidenció que el representante de Mercedes es fanático del archirrival de los Blues: "Soy aficionado del PSV Eindhoven y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de futbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje".

¿A qué club le va Lewis Hamilton?

El corredor neerlandés de Red Bull, y compañero del mexicano Checo Pérez, no anduvo con rodes y aclaró: "Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por Chelsea... eso es bastante interesante. Pero todos hacen lo que quieren con su dinero. Veamos qué sale de eso".

¿Por qué quiere comprar al Chelsea?

Lewis Hamilton no escondió su fanatismo por los Gunners y respondió de dónde vienen sus ganas de formar parte de la gran familia de socios del equipo de la Premier League: "He sido un gran aficionado del futbol. He jugado desde los 4 a los 17 años. Yo quería formar parte y seguía al Arsenal, pero mi tío era del Chelsea. Me gusta el deporte... Vi y escuché esta oportunidad". ¿Bajará el martillo con los londinenses?