Pierre Gasly aseguró que no puede hacer nada con su AlphaTauri, ya que las escuderías que lideran son un "mundo diferente".

"No creo que haya ninguna alternativa para él en este momento que sea significativamente mejor que AlphaTauri", fueron las contundentes palabras de Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, sobre Pierre Gasly, quien supo ser piloto de la escudería austríaca en 2019. Claro, con las renovaciones de Max Verstappen (2028) y Sergio Pérez (2024), el francés deberá esperar un largo tiempo para poder tener una revancha.

Mientras tanto, corre con algo de desilusión y desmotivación por las grandes pistas de la Formula 1. Luego de siete fechas, se encuentra ¡decimocuarto! en la tabla de pilotos con solamente 6 puntos, señal de que no se encuentra nada cómodo con su coche y no atraviesa su mejor momento. ¿Una de las razones de su bajón? La diferencia de velocidad que están marcando los grandes equipos.

"Creo que si miras desde el cuarto (equipo) más rápido hasta probablemente el último en realidad, creo que todos nos agrupamos bastante, pero los tres primeros son un mundo diferente", mencionó haciendo referencia a los coches de Red Bull Racing, Ferrari y Mercedes-AMG Petronas. Hasta ahora, solo pudo cosechar un octavo puesto (Arabia Saudita) y un noveno (Australia).

Más adelante, Gasly sostuvo: "Incluso el año pasado me emocioné muchas veces porque podía superar a un Ferrari, a veces a los Red Bull, a veces a los Mercedes. Sentía que estos tres primeros eran más rápidos, pero no estaban una liga tan diferente como para poder burlarse de ellos a veces. Este año, no hay manera. Es claramente una gran diferencia. Sólo (Valtteri) Bottas puede desafiar a veces. Estamos literalmente luchando por la séptima plaza, lo que es un poco triste, porque claramente el objetivo era acercarse".

"Hoy en día creo que si conduces un Ferrari o un Red Bull, puedes irte completamente ancho en una curva y aún así clasificarte entre los seis primeros, en comparación con un tipo que acertó su vuelta con otro coche. Si cometes un error, si haces una vuelta de pole, deberías ser penalizado y estar al final del campo. Siempre ha sido así. Esperemos que con el reglamento se cierre un poco (la brecha diferencial)", sentenció Pierre, quien se lamentó por la potencia que tiene el RB18 de Checo Pérez, entre otros monoplazas.