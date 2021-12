El volante azteca no pudo asistir a la celebración de su equipo por estar probando las novedades para la siguiente temporada de Formula 1.

Después de una gran temporada en su debut con Red Bull, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez se ha ganado un lugar muy especial la escudería austriaca, pues en lo que fue su primera temporada se ha convertido en pieza clave para que su compañero, Max Verstappen consiguiera el ansiado campeonato de pilotos de la Formula 1.

Y es que este triunfo se convirtió en legendario pues consiguió derrotar al siete veces campeón, Lewis Hamilton, y con ello acabaron con la hegemonía de Mercedes y compañía, por lo que el tapatío hizo su trabajo al ser la piedra en el zapato del equipo británico, y se ganó el agradecimiento de los muchachos de Christian Horner.

Por medio de redes sociales, Red Bull Racing mostró su celebración en Milton Keynes, en donde el originario de Guadalajara, Jalisco no pudo acompañarlos físicamente, pero no podía faltar en la foto de recuerdo por lo que sus compañeros hicieron lo propio para que no dejara de estar, y lo pusieron con una réplica de cartón.

Así como lo lees, el piloto azteca fue escondido entre los asistentes para que no se notara mucho que era de cartón, pero los internautas que son fanáticos del tapatío lo notaron y fue como el juego de ¿Dónde está Wally?, pues si prestan mucha atención si se llegó a notar entre la multitud, un gesto que sin duda lo hizo feliz, pues este se encontraba en Abu Dhabi probando las nuevas mejoras para el próximo año como los neumáticos.